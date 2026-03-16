«Соберись немножко!» Мостовой обратился к Талалаеву после скандального матча с ЦСКА в РПЛ

Бывший футболист московского «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал массовую потасовку в матче 21-го тура чемпионата России «Балтика» — ЦСКА (1:0), в которой участвовали главные тренеры Андрей Талалаев и Фабио Челестини.

«Кстати, хотел говорить на одну тему. На тему ужасного поведения Талалаева, тренера «Балтики». То, что он сделал, то, что он сделал, ужасно. Ну как ты такое делаешь, ёлки-палки! Ну соберись немножко! Ну, понимаешь, уже звёздная [болезнь]. Но не до такой степени. Нельзя это делать и ещё потом оправдываться тут, что он ничего не сделал. Но вообще ты же мог спровоцировать… Ты и так спровоцировал… А если кто-то кого-то там ударил? Там могла такая заварушка произойти… Ты что? Зачем ты это делаешь-то, мяч выбиваешь? Ты же тренер! Ты же кто?! Дисквалифицировать, конечно, надо! И причём на много нужно. Просто это ж не в первый раз у него происходит.

Ой, ужас просто. Так что, конечно же, полностью согласен, если дисквалифицируют. Конечно, нужно наказывать, чтоб в следующий раз он этого не сотворил», — сказал Мостовой в своём телеграм-канале.

Матч завершился массовой потасовкой в добавленное время, когда Талалаев выбил мяч на трибуну. После этого его толкнул нападающий армейцев Энрике Кармо.