«Всё могло превратиться в Ледовое побоище». Мостовой — о скандальной игре «Балтики» с ЦСКА

Бывший футболист московского «Спартака» Александр Мостовой поделился мыслями о массовой потасовке в матче 21-го тура чемпионата России «Балтика» — ЦСКА (1:0), в которой участвовали главные тренеры Андрей Талалаев и Фабио Челестини.

«Мы же все знаем, что футбол — это эмоции. Мы сами всегда говорим, особенно когда играли… Что-то было, происходило… Ну, ты стоишь на бровке, мяч летит к тебе или мимо тебя, ну пропусти его, пускай летит. (Смеётся.) Зачем ты его берёшь и выбиваешь демонстративно на трибуну?!

Не представляю, если был бы я на поле или кто-то ещё другой… Челестини не знаю вот. Он с таким не сталкивался, поэтому так и воспринял. Я не знаю, за что Челестини, правда, дали красную карточку. Его спровоцировали на всё и дали красную ещё потом. Да, это ужас! Но там всё могло превратиться в Ледовое побоище. Такое, конечно, нужно наказывать и строго наказывать, чтобы больше такого не повторилось», — сказал Мостовой в своём телеграм-канале.

Матч завершился массовой потасовкой в добавленное время, когда Талалаев выбил мяч на трибуну. После этого его толкнул нападающий армейцев Энрике Кармо.