Видеообзор матча 21-го тура РПЛ «Зенит» — «Спартак»

Видеообзор матча 21-го тура РПЛ «Зенит» — «Спартак»
На минувших выходных состоялся матч 21-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором играли «Зенит» и «Спартак». Победу со счётом 2:0 в этой игре одержали петербуржцы. Встреча состоялась на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. В качестве главного арбитра игры выступил Сергей Карасёв.

Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
14 марта 2026, суббота. 16:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 0
Спартак М
Москва
1:0 Соболев – 45'     2:0 Дуран – 81'    

На 45-й минуте нападающий хозяев Александр Соболев открыл счёт, забив с пенальти. На 81-й минуте Джон Дуран реализовал 11-метровый удар и удвоил преимущество сине-бело-голубых.

После этой игры «Зенит» с 45 очками располагается на второй строчке в турнирной таблице РПЛ, «Спартак» с 35 очками находится на шестом месте.

В следующем туре команда Сергея Семака встретится с московским «Динамо» (22 марта), а подопечные Хуана Карлоса Карседо сыграют с «Оренбургом» (22 марта).

Календарь матчей РПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026
Материалы по теме
«Клуб взбешён». Как же бурлит после зарубы Талалаева и Челестини!
«Клуб взбешён». Как же бурлит после зарубы Талалаева и Челестини!
