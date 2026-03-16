Видеообзор матча 21-го тура РПЛ «Зенит» — «Спартак»

На минувших выходных состоялся матч 21-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором играли «Зенит» и «Спартак». Победу со счётом 2:0 в этой игре одержали петербуржцы. Встреча состоялась на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. В качестве главного арбитра игры выступил Сергей Карасёв.

На 45-й минуте нападающий хозяев Александр Соболев открыл счёт, забив с пенальти. На 81-й минуте Джон Дуран реализовал 11-метровый удар и удвоил преимущество сине-бело-голубых.

После этой игры «Зенит» с 45 очками располагается на второй строчке в турнирной таблице РПЛ, «Спартак» с 35 очками находится на шестом месте.

В следующем туре команда Сергея Семака встретится с московским «Динамо» (22 марта), а подопечные Хуана Карлоса Карседо сыграют с «Оренбургом» (22 марта).