Денисов высказался о попадании мяча в голову после удара Мантуана в матче 21-го тура РПЛ
Поделиться
Защитник «Спартака» Даниил Денисов высказался о попадании мяча в голову в матче 21-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором красно-белые уступили «Зениту» со счётом 0:2. На 66-й минуте защитник не позволил отличиться нападающему сине-бело-голубых Густаво Мантуану, подставившись под удар форварда.
Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
14 марта 2026, суббота. 16:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 0
Спартак М
Москва
1:0 Соболев – 45' 2:0 Дуран – 81'
«Знаю, многие задают вопрос по поводу состояния моего здоровья после эпизода. Ничего страшного, мяч прилетел в бровь. Всем спасибо за поддержку!» — написал Денисов в своём телеграм-канале.
После 21 матча чемпионата России «Зенит» набрал 45 очков и занимает второе место в турнирной таблице. «Спартак» заработал 35 очков и располагается на шестой строчке.
Комментарии
- 16 марта 2026
-
10:58
-
10:58
-
10:37
-
10:33
-
10:28
-
10:25
-
10:02
-
10:00
-
09:48
-
09:45
-
09:30
-
09:27
-
09:26
-
09:21
-
09:10
-
09:00
-
08:47
-
08:45
-
08:30
-
08:30
-
08:30
-
08:25
-
08:15
-
08:10
-
07:31
-
07:30
-
07:10
-
06:55
-
06:46
-
06:27
-
06:21
-
05:50
-
05:49
-
05:41
-
04:57