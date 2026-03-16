Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Денисов высказался о попадании мяча в голову после удара Мантуана в матче 21-го тура РПЛ

Денисов высказался о попадании мяча в голову после удара Мантуана в матче 21-го тура РПЛ
Комментарии

Защитник «Спартака» Даниил Денисов высказался о попадании мяча в голову в матче 21-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором красно-белые уступили «Зениту» со счётом 0:2. На 66-й минуте защитник не позволил отличиться нападающему сине-бело-голубых Густаво Мантуану, подставившись под удар форварда.

Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
14 марта 2026, суббота. 16:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 0
Спартак М
Москва
1:0 Соболев – 45'     2:0 Дуран – 81'    

«Знаю, многие задают вопрос по поводу состояния моего здоровья после эпизода. Ничего страшного, мяч прилетел в бровь. Всем спасибо за поддержку!» — написал Денисов в своём телеграм-канале.

После 21 матча чемпионата России «Зенит» набрал 45 очков и занимает второе место в турнирной таблице. «Спартак» заработал 35 очков и располагается на шестой строчке.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android