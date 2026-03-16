Денисов высказался о попадании мяча в голову после удара Мантуана в матче 21-го тура РПЛ

Защитник «Спартака» Даниил Денисов высказался о попадании мяча в голову в матче 21-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором красно-белые уступили «Зениту» со счётом 0:2. На 66-й минуте защитник не позволил отличиться нападающему сине-бело-голубых Густаво Мантуану, подставившись под удар форварда.

«Знаю, многие задают вопрос по поводу состояния моего здоровья после эпизода. Ничего страшного, мяч прилетел в бровь. Всем спасибо за поддержку!» — написал Денисов в своём телеграм-канале.

После 21 матча чемпионата России «Зенит» набрал 45 очков и занимает второе место в турнирной таблице. «Спартак» заработал 35 очков и располагается на шестой строчке.