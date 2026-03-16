Ролан Гусев оценил сложность победы «Динамо» над «Ростовом» в матче 21-го тура РПЛ

Главный тренер московского «Динамо» Ролан Гусев высказался по итогам матча 21-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Ростовом». Прошедшая в субботу игра завершилась со счётом 1:0 в пользу бело-голубых.

— Для вас эта игра получилась самой сложной на старте года?

— Побед лёгких не бывает. Каждая игра по-своему вызывает сложности. «Ростов» действует в определённом стиле, и против них, особенно в гостях, играть тяжело. Они используют длинные передачи, и всегда нужно держать спину, выигрывать верховые дуэли, брать подборы. В этом плане ребята – молодцы. Мы их просили лишить «Ростов» этих элементов, и они в целом всё выполнили, доведя матч до победы, — приводит слова Гусева официальный сайт клуба.