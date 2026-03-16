Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ролан Гусев оценил сложность победы «Динамо» над «Ростовом» в матче 21-го тура РПЛ

Комментарии

Главный тренер московского «Динамо» Ролан Гусев высказался по итогам матча 21-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Ростовом». Прошедшая в субботу игра завершилась со счётом 1:0 в пользу бело-голубых.

Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
14 марта 2026, суббота. 18:15 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
0 : 1
Динамо М
Москва
0:1 Тюкавин – 45+5'    
Удаления: Мелёхин – 18' / Рубенс – 39'

— Для вас эта игра получилась самой сложной на старте года?
— Побед лёгких не бывает. Каждая игра по-своему вызывает сложности. «Ростов» действует в определённом стиле, и против них, особенно в гостях, играть тяжело. Они используют длинные передачи, и всегда нужно держать спину, выигрывать верховые дуэли, брать подборы. В этом плане ребята – молодцы. Мы их просили лишить «Ростов» этих элементов, и они в целом всё выполнили, доведя матч до победы, — приводит слова Гусева официальный сайт клуба.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android