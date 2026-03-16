«Спартак» — лидер 21-го тура РПЛ по одному статистическому показателю
Московский «Спартак» стал лидером по скорости точных передач среди всех команд Мир Российской Премьер-Лиги по итогам 21-го тура, сообщает телеграм-канал РУСТАТ. В матче 21-го тура внутреннего первенства красно-белые играли с «Зенитом». Прошедшая на стадионе «Газпром Арена» встреча завершилась победой сине-бело-голубых со счётом 2:0.
Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
14 марта 2026, суббота. 16:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 0
Спартак М
Москва
1:0 Соболев – 45' 2:0 Дуран – 81'
По состоянию на сегодняшний день «Спартак», набрав 35 очков, занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. «Зенит» — второй. У сине-бело-голубых 45 набранных очков.
Лидирует в чемпионате России действующий чемпион страны в лице «Краснодара» (46). «Спартак» в 22-м туре сыграет с «Оренбургом» на выезде.
