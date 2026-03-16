«Полная катастрофа». Каррагер раскритиковал «Ливерпуль» после матча с «Тоттенхэмом»

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер раскритиковал игру команды после матча 30-го тура английской Премьер-лиги с «Тоттенхэмом». Встреча завершилась вничью со счётом 1:1.

Англия — Премьер-лига . 30-й тур
15 марта 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Ливерпуль
Окончен
1 : 1
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
1:0 Собослаи – 18'     1:1 Ришарлисон – 90'    

«Это полная катастрофа для «Ливерпуля» в плане квалификации в Лигу чемпионов. Они фактически помогли «Тоттенхэму» выглядеть неплохой командой.

Игра «Ливерпуля» в обороне была просто ужасной. При всём уважении к «Тоттенхэму», но, пожалуй, это худшая команда АПЛ за последнюю пару месяцев. Именно с таким соперником хочется сыграть, тем более дома и показать хороший футбол.

Думаю, многое связано с тем, что произошло летом, с игроками, которые пришли в команду. Слишком много тех, кто хочет играть, только когда они с мячом. Футболисты не хотят пахать и усложнять кому-то жизнь. Вот почему с этим «Ливерпулем» так легко играть», — приводит слова Каррагера Sky Sports.

После этой игры «Ливерпуль» с 49 очками располагается на пятой строчке в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства, «Тоттенхэм Хотспур» с 30 очками находится на 16-м месте.

