«На превью второй части». Александр Соболев выложил своё фото в маске для ныряния

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Александр Соболев поделился в телеграм-канале своей фотографией в плавательной маске для ныряния. Снимок форвард подписал фразой «на превью второй части». Напомним, Соболев отметил взятие ворот «Спартака» (2:0) в матче 21-го тура Мир РПЛ в подобной маске.

Перед игрой красно-белые выпустили ролик, в котором был представлен вымышленный бренд масок для снорклинга. На коробке с этой маской был изображён Александр Соболев.

Ранее российский нападающий выступал за «Спартак». К «Зениту» форвард присоединился в 2024 году, подписав контракт до конца июня 2027-го с опцией продления ещё на 12 месяцев. В этом сезоне Александр провёл 19 матчей в рамках РПЛ и забил пять голов.