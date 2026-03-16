Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Видеообзор неожиданного разгромного поражения «Локомотива» в матче с «Рубином»

Накануне состоялся матч 21-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Рубин» и «Локомотив». Игра проходила на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. В качестве главного арбитра встречи выступил Иван Абросимов. Матч закончился победой хозяев поля со счётом 3:0.

Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
15 марта 2026, воскресенье. 19:00 МСК
Рубин
Казань
Окончен
3 : 0
Локомотив М
Москва
1:0 Вуячич – 23'     2:0 Митрюшкин – 56'     3:0 Кузнецов – 70'    
Удаления: нет / Ненахов – 44'

Видеообзор матча:

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Ролик можно посмотреть в сообществе «Рубина» в VK.

Счёт в матче открыл защитник казанцев Игор Вуячич на 23-й минуте. Игрок гостей Максим Ненахов получил красную карточку на 44-й минуте. Защитник «Рубина» Егор Тесленко забил второй гол своей команды на 56-й минуте. Нападающий хозяев поля Даниил Кузнецов сделал счёт 3:0 на 70-й минуте.

После 21 тура чемпионата России «Рубин» набрал 29 очков и занимает восьмое место в таблице. «Локомотив» заработал 41 очко и располагается на третьей строчке.

В следующем туре команда Франка Артиги встретится с «Крыльями Советов» (22 марта), а подопечные Михаила Галактионова сыграют с «Акроном» (22 марта).

