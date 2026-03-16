Экс-игрок «Рубина» Попов: рад за Артигу, клубу давно надо было поменять тренера

Бывший футболист «Рубина» Алексей Попов высказался о результатах команды под руководством Франка Артиги. В двух последних матчах Мир РПЛ казанцы обыграли «Краснодар» (2:1) и «Локомотив» (3:0).

«Не удивлён результатами «Рубина» при Артиге. Ещё перед его назначением говорил, что будет другой футбол у команды — атакующий и современный. Всё так и происходит. Очень рад за него. «Рубину» давно надо было поменять тренера. От лидеров большой отрыв, но показывают хорошую игру. В этом сезоне будет результат, если хоть на одном домашнем матче будет аншлаг», — сказал Попов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.