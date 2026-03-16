Экс-игрок «Рубина» Попов: рад за Артигу, клубу давно надо было поменять тренера
Бывший футболист «Рубина» Алексей Попов высказался о результатах команды под руководством Франка Артиги. В двух последних матчах Мир РПЛ казанцы обыграли «Краснодар» (2:1) и «Локомотив» (3:0).
Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
15 марта 2026, воскресенье. 19:00 МСК
Рубин
Казань
Окончен
3 : 0
Локомотив М
Москва
1:0 Вуячич – 23' 2:0 Митрюшкин – 56' 3:0 Кузнецов – 70'
Удаления: нет / Ненахов – 44'
«Не удивлён результатами «Рубина» при Артиге. Ещё перед его назначением говорил, что будет другой футбол у команды — атакующий и современный. Всё так и происходит. Очень рад за него. «Рубину» давно надо было поменять тренера. От лидеров большой отрыв, но показывают хорошую игру. В этом сезоне будет результат, если хоть на одном домашнем матче будет аншлаг», — сказал Попов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.
