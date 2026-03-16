Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-игрок «Рубина» Попов: рад за Артигу, клубу давно надо было поменять тренера

Комментарии

Бывший футболист «Рубина» Алексей Попов высказался о результатах команды под руководством Франка Артиги. В двух последних матчах Мир РПЛ казанцы обыграли «Краснодар» (2:1) и «Локомотив» (3:0).

Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
15 марта 2026, воскресенье. 19:00 МСК
Рубин
Казань
Окончен
3 : 0
Локомотив М
Москва
1:0 Вуячич – 23'     2:0 Митрюшкин – 56'     3:0 Кузнецов – 70'    
Удаления: нет / Ненахов – 44'

«Не удивлён результатами «Рубина» при Артиге. Ещё перед его назначением говорил, что будет другой футбол у команды — атакующий и современный. Всё так и происходит. Очень рад за него. «Рубину» давно надо было поменять тренера. От лидеров большой отрыв, но показывают хорошую игру. В этом сезоне будет результат, если хоть на одном домашнем матче будет аншлаг», — сказал Попов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android