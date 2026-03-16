Bolavip: «Палмейрас» ведёт переговоры по 2-м игрокам «Зенита» в обмен на своего футболиста

«Палмейрас» продвигается в переговорах по подписанию полузащитника «Зенита» Вендела и защитника сине-бело-голубых Нино. Бразильский клуб предлагает за футболистов финансовую компенсацию и своего игрока, сообщает Bolavip.

Нино и Вендел могут присоединиться к «Палмейрасу» во второй половине нынешнего года, после открытия трансферного окна. При этом имя игрока бразильского клуба, который может стать частью сделки, не называется.

В нынешнем сезоне Нино провёл за «Зенит» 21 матч во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом. Действующее трудовое соглашение защитника с клубом рассчитано до лета 2028 года. По данным портала Тransfermarkt, трансферная стоимость Нино составляет € 10 млн.

Вендел сыграл за команду в сезоне-2025/2026 20 игр, в которых забил один гол и сделал две результативные передачи. Контракт игрока с клубом действует до 30 июня 2029 года. По данным портала Тransfermarkt, трансферная стоимость футболиста составляет € 15 млн.