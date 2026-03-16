Бубнов: «Рубин» растоптал «Локомотив», катком по нему прошёлся и в асфальт закатал

Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался по итогам матча 21-го тура Мир Российской Премьер-Лиги между казанским «Рубином» и московским «Локомотивом». Прошедшая накануне игра завершилась убедительной победой «Рубина» со счётом 3:0.

«Рубин» в хорошей форме сейчас находится. Они просто играют в футбол и получают от этого удовольствие. Это видно по ним. Потом, и народ стал ходить, достаточно много было. В первом тайме они просто подавили, растоптали «Локомотив». Катком по ним прошлись и вкатали в асфальт», — сказал Бубнов в аудио в своём телеграм-канале.

По состоянию на сегодняшний день «Рубин» занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ. «Локомотив» — третий.