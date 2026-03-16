Бубнов: «Рубин» растоптал «Локомотив», катком по нему прошёлся и в асфальт закатал
Поделиться
Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался по итогам матча 21-го тура Мир Российской Премьер-Лиги между казанским «Рубином» и московским «Локомотивом». Прошедшая накануне игра завершилась убедительной победой «Рубина» со счётом 3:0.
Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
15 марта 2026, воскресенье. 19:00 МСК
Рубин
Казань
Окончен
3 : 0
Локомотив М
Москва
1:0 Вуячич – 23' 2:0 Митрюшкин – 56' 3:0 Кузнецов – 70'
Удаления: нет / Ненахов – 44'
«Рубин» в хорошей форме сейчас находится. Они просто играют в футбол и получают от этого удовольствие. Это видно по ним. Потом, и народ стал ходить, достаточно много было. В первом тайме они просто подавили, растоптали «Локомотив». Катком по ним прошлись и вкатали в асфальт», — сказал Бубнов в аудио в своём телеграм-канале.
По состоянию на сегодняшний день «Рубин» занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ. «Локомотив» — третий.
Материалы по теме
Комментарии
- 16 марта 2026
-
10:58
-
10:58
-
10:37
-
10:33
-
10:28
-
10:25
-
10:02
-
10:00
-
09:48
-
09:45
-
09:30
-
09:27
-
09:26
-
09:21
-
09:10
-
09:00
-
08:47
-
08:45
-
08:30
-
08:30
-
08:30
-
08:25
-
08:15
-
08:10
-
07:31
-
07:30
-
07:10
-
06:55
-
06:46
-
06:27
-
06:21
-
05:50
-
05:49
-
05:41
-
04:57