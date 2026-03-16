Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-тренер «Локомотива» Оганесян: ребята третий год подряд слабо начинают весну

Экс-тренер «Локомотива» Оганесян: ребята третий год подряд слабо начинают весну
Комментарии

Бывший футболист и тренер московского «Локомотива» Саркис Оганесян отреагировал на поражение железнодорожников в матче 21-го тура Мир РПЛ с «Рубином» (0:3). Ранее после зимнего перерыва «Локомотив» сыграл вничью с «Ахматом» (2:2) и обыграли «Пари НН» (2:1).

Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
15 марта 2026, воскресенье. 19:00 МСК
Рубин
Казань
Окончен
3 : 0
Локомотив М
Москва
1:0 Вуячич – 23'     2:0 Митрюшкин – 56'     3:0 Кузнецов – 70'    
Удаления: нет / Ненахов – 44'

«Может, фактор своего поля повлиял на победы «Рубина». По игре команда тоже неплохо выглядела, особенно с «Локомотивом». У гостей было на одного игрока меньше — «Рубину» было попроще. Нельзя сказать, что у «Краснодара» случайно выиграли. «Рубин» бился и выкладывался в игре. Может, им подходит весенний футбол.

Чувствуется, что весенняя часть «Локомотиву» даётся тяжело. Третий год подряд ребята слабо начинают весну. Но ответить, почему так происходит, может только тренерский штаб», — сказал Оганесян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

«Локо», что с тобой?! «Рубин» разнёс и москвичей — просто «палачи» топ-клубов!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android