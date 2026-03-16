Экс-тренер «Локомотива» Оганесян: ребята третий год подряд слабо начинают весну

Бывший футболист и тренер московского «Локомотива» Саркис Оганесян отреагировал на поражение железнодорожников в матче 21-го тура Мир РПЛ с «Рубином» (0:3). Ранее после зимнего перерыва «Локомотив» сыграл вничью с «Ахматом» (2:2) и обыграли «Пари НН» (2:1).

«Может, фактор своего поля повлиял на победы «Рубина». По игре команда тоже неплохо выглядела, особенно с «Локомотивом». У гостей было на одного игрока меньше — «Рубину» было попроще. Нельзя сказать, что у «Краснодара» случайно выиграли. «Рубин» бился и выкладывался в игре. Может, им подходит весенний футбол.

Чувствуется, что весенняя часть «Локомотиву» даётся тяжело. Третий год подряд ребята слабо начинают весну. Но ответить, почему так происходит, может только тренерский штаб», — сказал Оганесян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.