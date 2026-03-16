«Вскрылась старая проблема». Григорян — о поражении «Локомотива» от «Рубина»

Российский тренер Александр Григорян высказался по итогам матча 21-го тура Мир РПЛ между казанским «Рубином» и московским «Локомотивом». Прошедшая накануне игра завершилась убедительной победой «Рубина» со счётом 3:0.

«Старая проблема «Локомотива» вскрылась. Нет смысла говорить об их игре в меньшинстве. После рестарта мне казалось, что они ускорили свою игру в плане взаимодействий. Их быстрые атаки остались, появилась претензия на позиционную атаку, но в обороне остались огрехи. Не каждая команда их может вскрыть, но у «Рубина» получилось», — сказал Григорян в эфире «Матч ТВ».

По состоянию на сегодняшний день «Рубин» занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ. «Локомотив» — третий.