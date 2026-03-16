«Вскрылась старая проблема». Григорян — о поражении «Локомотива» от «Рубина»

«Вскрылась старая проблема». Григорян — о поражении «Локомотива» от «Рубина»
Российский тренер Александр Григорян высказался по итогам матча 21-го тура Мир РПЛ между казанским «Рубином» и московским «Локомотивом». Прошедшая накануне игра завершилась убедительной победой «Рубина» со счётом 3:0.

Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
15 марта 2026, воскресенье. 19:00 МСК
Рубин
Казань
Окончен
3 : 0
Локомотив М
Москва
1:0 Вуячич – 23'     2:0 Митрюшкин – 56'     3:0 Кузнецов – 70'    
Удаления: нет / Ненахов – 44'

«Старая проблема «Локомотива» вскрылась. Нет смысла говорить об их игре в меньшинстве. После рестарта мне казалось, что они ускорили свою игру в плане взаимодействий. Их быстрые атаки остались, появилась претензия на позиционную атаку, но в обороне остались огрехи. Не каждая команда их может вскрыть, но у «Рубина» получилось», — сказал Григорян в эфире «Матч ТВ».

По состоянию на сегодняшний день «Рубин» занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ. «Локомотив» — третий.

