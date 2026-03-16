Два удаления — в видеообзоре матча 21-го тура РПЛ «Динамо» — «Ростов»

Накануне состоялся матч 21-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором встречались «Ростов» и московское «Динамо». Команды играли на стадионе «Ростов Арена» (Ростов-на-Дону). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Ян Бобровский из Санкт-Петербурга. Игра закончилась победой гостей со счётом 1:0.

Нападающий бело-голубых Муми Нгамалё покинул поле из-за травмы на 11-й минуте встречи. Защитник хозяев поля Виктор Мелёхин получил красную карточку на 18-й минуте после вмешательства VAR. Полузащитник «Динамо» Рубенс был удалён на 39-й минуте. Форвард гостей Константин Тюкавин открыл счёт на 45+5-й минуте.

«Динамо» занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ. В активе бело-голубых 30 набранных очков. «Ростов» располагается на 10-й строчке. У команды 22 очка.