Объявлены судейские назначения на ответные матчи 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России

Объявлены судейские назначения на ответные матчи 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России
Комментарии

Российский футбольный союз на своём официальном сайте объявил судейские назначения на ответные матчи 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026.

17 марта (вторник)

«Краснодар» – ПФК ЦСКА: судья – Инал Танашев, помощники судьи – Рустам Мухтаров, Станислав Попков; резервный судья – Андрей Прокопов; VAR – Сергей Карасёв; AVAR – Антон Фролов; инспектор – Эдуард Малый.

18 марта (среда)

«Спартак» – «Динамо» Москва: судья – Кирилл Левников, помощники судьи – Дмитрий Ермаков, Андрей Веретешкин; резервный судья – Рафаэль Шафеев; VAR – Сергей Цыганок; AVAR – Иван Абросимов; инспектор – Сергей Мацюра.

