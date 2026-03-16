Стали известны бригады арбитров на матчи 1/2 финала Пути регионов Кубка России

Российский футбольный союз на своём официальном сайте объявил судейские назначения на матчи первого этапа 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России сезона-2025/2026.

18 марта (среда)

«Зенит» – «Динамо» Махачкала: судья – Павел Кукуян, помощники судьи – Алексей Стипиди, Александр Туркин; резервный судья – Станислав Матвеев; VAR – Евгений Буланов; АVAR – Роман Галимов; инспектор – Александр Гвардис.

19 марта (четверг)

«Крылья Советов» – «Локомотив»: судья – Владимир Москалёв, помощники судьи – Дмитрий Сафьян, Михаил Иванов; резервный судья – Евгений Кукуляк; VAR – Алексей Сухой; АVAR – Анатолий Жабченко; инспектор – Юрий Баскаков.

