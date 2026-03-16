Бубнов рассказал, чего не хватает «Локомотиву», разгромно проигравшему «Рубину»

Футбольный эксперт Александр Бубнов заявил, что московскому «Локомотиву» не хватает мощи. В воскресенье железнодорожники проиграли «Рубину» в матче 21-го тура РПЛ со счётом 0:3.

Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
15 марта 2026, воскресенье. 19:00 МСК
Рубин
Казань
Окончен
3 : 0
Локомотив М
Москва
1:0 Вуячич – 23'     2:0 Митрюшкин – 56'     3:0 Кузнецов – 70'    
Удаления: нет / Ненахов – 44'

«У «Локомотива» вообще ничего не получалось, и они… Мы и раньше говорили, что «Локомотив» — скоростная команда. Но она легковесная. У них мощи не хватает. Когда они попадают на такие команды, как «Рубин», которые демонстрируют силовой футбол, то у них сразу возникают большие проблемы. И сейчас мы получили подтверждение этого», — сказал Бубнов в аудио в своём телеграм-канале.

По состоянию на сегодняшний день «Рубин» занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ. «Локомотив» — третий.

