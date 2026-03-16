Агент Артиги: горе-эксперты должны извиниться перед ним, если у них есть мужское начало

Дмитрий Селюк, агент главного тренера «Рубина» Франка Артиги, прокомментировал хорошие результаты казанцев под руководством испанца. В двух последних турах Мир РПЛ «Рубин» обыграл «Краснодар» (2:1) и «Локомотив» (3:0). При этом ранее многие эксперты критиковали назначение Артиги в казанский клуб.

«Это только начало. «Рубин» будет показывать футбол ещё лучше. Артига пришёл, когда много основных игроков на травме. Его работа отличается от других тренеров тем, что ему всё равно, кто у него играет. Он добивается результатов с теми, кто у него есть. Артига правильно использует каждого игрока и его возможности на поле. Видим, что с «Локомотивом» забили те, кто вообще не забивал. С приходом Артиги «Рубин» преобразится.

Все горе-эксперты, которые до этого скептически высказывались по нему, утёрлись. Если у них есть мужское начало, они должны принять это и как минимум извиниться. Сказать, что их болтовня ни о чём. Рад, что Артига доказал! Не зря же я предлагал 10 млн на спор со всеми этими экспертами. Артига 10 лет работал в «Барселоне» — случайные люди там не работают», — сказал Селюк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

