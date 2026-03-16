«Не хочу отмалчиваться». Круговой сделал заявление после поражения ЦСКА от «Балтики»

Защитник московского ПФК ЦСКА Данил Круговой выступил с заявлением после поражения армейской команды в матче 21-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Балтикой». Игра состоялась в Калининграде и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.

«Не хочу отмалчиваться. Но и мыслей, что писать и как это всё объяснить, тоже нет. Будем искать выход из ситуации вместе. ЦСКА не имеет права столько проигрывать. Нам нужно прийти в себя. «Краснодар» [матч в Кубке] уже через пару дней», — написал Данил Круговой в своём телеграм-канале.

Напомним, после матча с «Балтикой» ЦСКА опустился на пятое место в турнирной таблице РПЛ.