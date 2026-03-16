Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ришарлисон стал третьим бразильцем, набравшим 100 очков в АПЛ

Комментарии

Нападающий «Тоттенхэма» Ришарлисон стал третьим бразильцем, набравшим 100 очков в английской Премьер-лиге. Это случилось в матче 30-го тура, в котором его команда сыграла вничью с «Ливерпулем» со счётом 1:1. Встреча состоялась на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Ришарлисон отметился голом на 90-й минуте.

Англия — Премьер-лига . 30-й тур
15 марта 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Ливерпуль
Окончен
1 : 1
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
1:0 Собослаи – 18'     1:1 Ришарлисон – 90'    

В активе форварда 73 гола и 27 результативных передач. По этому показателю от уступает только экс-игроку «Ливерпуля» Роберто Фирмино, у которого 132 голевых действия (82 мяча и 50 передач) и форварду «Арсенала» Габриэлу Жезусу — 118 (78 и 40).

После этой игры «Ливерпуль» с 49 очками располагается на пятой строчке в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства, «Тоттенхэм Хотспур» с 30 очками находится на 16-м месте.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android