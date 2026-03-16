Ришарлисон стал третьим бразильцем, набравшим 100 очков в АПЛ

Нападающий «Тоттенхэма» Ришарлисон стал третьим бразильцем, набравшим 100 очков в английской Премьер-лиге. Это случилось в матче 30-го тура, в котором его команда сыграла вничью с «Ливерпулем» со счётом 1:1. Встреча состоялась на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Ришарлисон отметился голом на 90-й минуте.

В активе форварда 73 гола и 27 результативных передач. По этому показателю от уступает только экс-игроку «Ливерпуля» Роберто Фирмино, у которого 132 голевых действия (82 мяча и 50 передач) и форварду «Арсенала» Габриэлу Жезусу — 118 (78 и 40).

После этой игры «Ливерпуль» с 49 очками располагается на пятой строчке в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства, «Тоттенхэм Хотспур» с 30 очками находится на 16-м месте.