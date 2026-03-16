Без голов Брайана Хиля «Балтика» потеряла бы 11 очков — больше всех в РПЛ

Без голов нападающего Брайана Хиля «Балтика» не досчиталась бы 11 очков — это больше всех в Мир Российской Премьер-Лиге. Вторым в списке футболистов, от чьих голов наиболее зависима команда в плане набора очков, оказался Мирлинд Даку из «Рубина» — 10. Столько же у полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова. Об этом сообщает телеграм-канал «Цифроскоп».

24-летний Хиль выступает за «Балтику» с января 2025-го. В нынешнем сезона сальвадорский нападающий провёл 21 матч в рамках РПЛ и забил 12 голов.

Калининградцы после 21 тура чемпионата России, набрав 39 очков, располагаются на четвёртом месте в турнирной таблице.