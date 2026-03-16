Дзюба, Педро и Сперцян — в сборной 21-го тура РПЛ по версии «Чемпионата»

«Чемпионат» определил символическую сборную 21-го тура МИР РПЛ. Наибольшее представительство в составе — у «Зенита», «Балтики» и «Рубина» (по два футболиста). Также в сборную вошли игроки «Сочи», «Динамо», «Пари НН», «Краснодара» и «Акрона». Тренером символической сборной мы выбрали Франка Артигу («Рубин»).

Вратарь: Александр Дёгтев («Сочи»).

Защитники: Хуан Касерес («Динамо» Москва), Игор Вуячич («Рубин»), Кевин Андраде («Балтика»), Дуглас Сантос («Зенит»).

Полузащитники: Ренальдо Сефас («Пари НН»), Педро («Зенит»), Эдуард Сперцян («Краснодар»), Руслан Безруков («Рубин»).

Нападающие: Артём Дзюба («Акрон»), Брайан Хиль («Балтика»).

Главный тренер: Франк Артига («Рубин»).