Анчелотти назвал идеальную сборную Бразилии, составленную из нескольких поколений игроков

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти составил свою символическую сборную Бразилии, в которую вошли игроки нескольких поколений.

«В воротах я мог бы поставить Диду. Кафу справа, Милитао или Тьяго Силва в центре защиты, а Марсело слева. В полузащите Каземиро, Кака… уверен, кого-то забыл. Справа Родриго, хотя он, конечно, «свободный художник», слева Винисиус, а в атаке у меня очень большой выбор: Роналдо, Ривалдо, Роналдиньо… их много», — приводит слова Анчелотти Marca.

Итальянский специалист возглавляет бразильскую команду с мая 2025 года и за это время провёл восемь матчей, одержав четыре победы, дважды сыграв вничью и потерпев два поражения.

