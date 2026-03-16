«Зенит» победил заслуженно». Александр Соболев — о матче со «Спартаком»

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Александр Соболев высказался по итогам матча 21-го тура Мир РПЛ с московским «Спартаком». Встреча прошла на стадионе «Газпром Арена» и завершилась победой сине-бело-голубых со счётом 2:0.

— Конечно, эмоции только положительные. Тем более это была хорошая, боевая игра. Обе команды бились, а «Зенит» победил, считаю, заслуженно. «Спартак» тоже хорошо играл, мог забивать, но и у нас были голевые моменты, помимо пенальти. Но долго праздновать и отдыхать некогда, уже в воскресенье начнём готовиться к следующему матчу.

— Почему таймы получились разными с точки зрения инициативы «Зенита» и «Спартака»?

— В таких матчах, когда встречаются такие соперники, доминировать все 90 минут и только атаковать практически невозможно. Тем более «Спартак» тоже хорошая команда, которая любит играть впереди. Поэтому где‑то они владели инициативой, где‑то мы. Думаю, это закономерно для такого матча.

— Приятно, что с точки зрения ваших голов открыли счёт во второй сотне?

— Там вроде бы в первой нашли какие‑то голы, которые не считаются. Так что теперь вроде надо ещё один забить, чтобы точно было 100. Классика, — приводит слова Соболева «Матч ТВ».