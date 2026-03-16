Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
«Зенит» победил заслуженно». Александр Соболев — о матче со «Спартаком»

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Александр Соболев высказался по итогам матча 21-го тура Мир РПЛ с московским «Спартаком». Встреча прошла на стадионе «Газпром Арена» и завершилась победой сине-бело-голубых со счётом 2:0.

Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
14 марта 2026, суббота. 16:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 0
Спартак М
Москва
1:0 Соболев – 45'     2:0 Дуран – 81'    

— Конечно, эмоции только положительные. Тем более это была хорошая, боевая игра. Обе команды бились, а «Зенит» победил, считаю, заслуженно. «Спартак» тоже хорошо играл, мог забивать, но и у нас были голевые моменты, помимо пенальти. Но долго праздновать и отдыхать некогда, уже в воскресенье начнём готовиться к следующему матчу.

— Почему таймы получились разными с точки зрения инициативы «Зенита» и «Спартака»?
— В таких матчах, когда встречаются такие соперники, доминировать все 90 минут и только атаковать практически невозможно. Тем более «Спартак» тоже хорошая команда, которая любит играть впереди. Поэтому где‑то они владели инициативой, где‑то мы. Думаю, это закономерно для такого матча.

— Приятно, что с точки зрения ваших голов открыли счёт во второй сотне?
— Там вроде бы в первой нашли какие‑то голы, которые не считаются. Так что теперь вроде надо ещё один забить, чтобы точно было 100. Классика, — приводит слова Соболева «Матч ТВ».

