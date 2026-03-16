Юрист заявил, что футболисту «Урала» Секачу грозит пожизненное заключение за убийство

Юрист Андрей Князев сообщил, что футболисту «Урала» Даниилу Секачу грозит пожизненное заключение за убийство. Ранее сообщалось, что Секач был задержан по подозрению в убийстве 48-летней жительницы Москвы.

«Даниил Секач убил человека — это вплоть до пожизненного заключения. Преступление корыстное, поэтому это в любом случае десятки лет лишения свободы. За убийство одного человека пожизненное сейчас дают редко, но тем не менее. Если, конечно, его не признают душевно больным. Подобные процедуры обязательно проводятся всегда. А так, сломан сейф, убит человек — лет 20-30 точно. Признание вины является смягчающим обстоятельством, но в данном случае сильно это не поможет», — сказал Князев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.