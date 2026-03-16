«Ростов» обратился в ЭСК по поводу неназначенного пенальти в матче с московским «Динамо»

«Ростов» обратился в Экспертно-судейскую комиссию при президенте РФС по поводу неназначенного пенальти в компенсированное время матча 21-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо» (0:1). В качестве главного арбитра встречи выступил Ян Бобровский.

Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
14 марта 2026, суббота. 18:15 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
0 : 1
Динамо М
Москва
0:1 Тюкавин – 45+5'    
Удаления: Мелёхин – 18' / Рубенс – 39'

«Мы хотим получить разъяснения о причинах невмешательства арбитров (в том числе и видеоассистента) в данном эпизоде», — говорится в сообщении пресс-службы в телеграм-канале канале клуба.

После этого матча «Динамо» занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ. В активе бело-голубых 30 набранных очков. «Ростов» располагается на 11-й строчке. У команды 22 очка. Лидирует в турнире «Краснодар», у которого 46 очков.

