Фото: мяч впечатался в лицо защитника «Вест Хэма» после удара Эрлинга Холанда
В матче 30-го тура английской Премьер-лиги текущего сезона между «Вест Хэмом» и «Манчестер Сити» произошёл неприятный эпизод: нападающий «горожан» Эрлинг Холанд попал мячом в лицо защитнику «молотобойцев» Константиносу Мавропаносу. При этом греческий футболист стал автором гола, благодаря которому «Вест Хэм» сыграл вничью.

Англия — Премьер-лига . 30-й тур
14 марта 2026, суббота. 23:00 МСК
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
Окончен
1 : 1
Манчестер Сити
Манчестер
0:1 Б. Силва – 31'     1:1 Мавропанос – 35'    

Фото: ТАСС

По состоянию на сегодняшний день «Манчестер Сити» занимает второе место в турнирной таблице АПЛ. От лидирующего «Арсенала» «горожане» отстают на девять очков, проведя на одну игру меньше.

«Вест Хэм», набрав 29 очков, располагается на 18-м месте в турнирной таблице. Действующий чемпион Англии — «Ливерпуль».

