Фото: мяч впечатался в лицо защитника «Вест Хэма» после удара Эрлинга Холанда
Поделиться
В матче 30-го тура английской Премьер-лиги текущего сезона между «Вест Хэмом» и «Манчестер Сити» произошёл неприятный эпизод: нападающий «горожан» Эрлинг Холанд попал мячом в лицо защитнику «молотобойцев» Константиносу Мавропаносу. При этом греческий футболист стал автором гола, благодаря которому «Вест Хэм» сыграл вничью.
Англия — Премьер-лига . 30-й тур
14 марта 2026, суббота. 23:00 МСК
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
Окончен
1 : 1
Манчестер Сити
Манчестер
0:1 Б. Силва – 31' 1:1 Мавропанос – 35'
Фото: ТАСС
По состоянию на сегодняшний день «Манчестер Сити» занимает второе место в турнирной таблице АПЛ. От лидирующего «Арсенала» «горожане» отстают на девять очков, проведя на одну игру меньше.
«Вест Хэм», набрав 29 очков, располагается на 18-м месте в турнирной таблице. Действующий чемпион Англии — «Ливерпуль».
Комментарии
- 16 марта 2026
-
14:04
-
14:04
-
14:02
-
13:57
-
13:51
-
13:40
-
13:23
-
13:13
-
13:01
-
13:00
-
12:50
-
12:46
-
12:43
-
12:38
-
12:30
-
12:25
-
12:17
-
12:15
-
12:04
-
12:01
-
11:57
-
11:51
-
11:31
-
11:26
-
11:23
-
11:19
-
10:58
-
10:58
-
10:37
-
10:33
-
10:28
-
10:25
-
10:02
-
10:00
-
09:48