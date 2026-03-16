Фото: мяч впечатался в лицо защитника «Вест Хэма» после удара Эрлинга Холанда

В матче 30-го тура английской Премьер-лиги текущего сезона между «Вест Хэмом» и «Манчестер Сити» произошёл неприятный эпизод: нападающий «горожан» Эрлинг Холанд попал мячом в лицо защитнику «молотобойцев» Константиносу Мавропаносу. При этом греческий футболист стал автором гола, благодаря которому «Вест Хэм» сыграл вничью.

По состоянию на сегодняшний день «Манчестер Сити» занимает второе место в турнирной таблице АПЛ. От лидирующего «Арсенала» «горожане» отстают на девять очков, проведя на одну игру меньше.

«Вест Хэм», набрав 29 очков, располагается на 18-м месте в турнирной таблице. Действующий чемпион Англии — «Ливерпуль».