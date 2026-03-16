Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мбаппе и Беллингем попали в заявку «Реала» на матч с «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов

Мбаппе и Беллингем попали в заявку «Реала» на матч с «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов
Комментарии

Нападающий Килиан Мбаппе и полузащитник Джуд Беллингем попали в заявку мадридского «Реала» на ответную игру 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА с «Манчестер Сити». Ранее француз и англичанин испытывали проблемы со здоровьем — Мбаппе пропустил почти месяц, а Беллингем отсутствует с начала февраля. Матч «Манчестер Сити» — «Реал» Мадрид пройдёт 17 марта на стадионе «Этихад». Начало — в 23:00 мск.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 2-й матч
17 марта 2026, вторник. 23:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Фото: Пресс-служба «Реала» в социальных сетях

Первая игра 1/8 финала Лиги чемпионов между мадридском «Реалом» и «Манчестер Сити» завершилась победой «сливочных» со счётом 3:0. Голами в той встрече отметился Федерико Вальверде, оформивший хет-трик.

Действующим победителем Лиги чемпионов является французский «Пари Сен-Жермен», обыгравший в прошлогоднем финале итальянский «Интер».

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android