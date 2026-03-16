Мбаппе и Беллингем попали в заявку «Реала» на матч с «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов

Нападающий Килиан Мбаппе и полузащитник Джуд Беллингем попали в заявку мадридского «Реала» на ответную игру 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА с «Манчестер Сити». Ранее француз и англичанин испытывали проблемы со здоровьем — Мбаппе пропустил почти месяц, а Беллингем отсутствует с начала февраля. Матч «Манчестер Сити» — «Реал» Мадрид пройдёт 17 марта на стадионе «Этихад». Начало — в 23:00 мск.

Первая игра 1/8 финала Лиги чемпионов между мадридском «Реалом» и «Манчестер Сити» завершилась победой «сливочных» со счётом 3:0. Голами в той встрече отметился Федерико Вальверде, оформивший хет-трик.

Действующим победителем Лиги чемпионов является французский «Пари Сен-Жермен», обыгравший в прошлогоднем финале итальянский «Интер».