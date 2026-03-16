Анчелотти: когда «Реал» играет матч, я всегда смотрю, чтобы поддержать и увидеть победу

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти высказался о мадридском «Реале», в котором специалист работал в 2013-2015, а также в 2021-2025 годах.

«У меня остались фантастические воспоминания о моём очень долгом периоде в «Реале» и необычайная привязанность к клубу и людям, которые там работают. Сейчас я участвую в другом проекте и переживаю его с той же интенсивностью. Когда «Реал» играет матч, я всегда смотрю его, не только чтобы увидеть бразильцев, но и чтобы поддержать и увидеть его победу», — приводит слова Анчелотти Marca.

В нынешнем сезоне после 28 матчей чемпионата Испании «Реал» набрал 66 очков и занимает второе место в турнирной таблице, отставая от «Барселоны» на четыре очка.

