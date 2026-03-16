Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Вроде был нормальным парнем». Экс-тренер Секача — об убийстве игроком женщины в Москве

Комментарии

Бывший тренер «Урала» Александр Тарханов прокомментировал информацию о задержании футболиста екатеринбургской команды Даниила Секача за предполагаемое убийство женщины. Ранее сообщалось, что Секач подозревается в проникновении в дом 48-летней жительницы Москвы и её убийстве.

«Не знаю, что случилось с Даниилом. Вроде всегда был нормальным парнем. Не думаю, что мошенники могли так повлиять, чтобы он убил человека. Может быть, сказалась авария. Но мозги-то должны быть. Ограбил, убил — это катастрофа для него же самого. Вообще не понимаю, что такого с ним могло произойти», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android