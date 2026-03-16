«Вроде был нормальным парнем». Экс-тренер Секача — об убийстве игроком женщины в Москве

Бывший тренер «Урала» Александр Тарханов прокомментировал информацию о задержании футболиста екатеринбургской команды Даниила Секача за предполагаемое убийство женщины. Ранее сообщалось, что Секач подозревается в проникновении в дом 48-летней жительницы Москвы и её убийстве.

«Не знаю, что случилось с Даниилом. Вроде всегда был нормальным парнем. Не думаю, что мошенники могли так повлиять, чтобы он убил человека. Может быть, сказалась авария. Но мозги-то должны быть. Ограбил, убил — это катастрофа для него же самого. Вообще не понимаю, что такого с ним могло произойти», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.