Эшли Коул стал главным тренером итальянской «Чезены»

Бывший защитник «Челси» и сборной Англии Эшли Коул стал главным тренером клуба «Чезена», который выступает в итальянской Серии B. Об этом информирует пресс-служба команды.

45-летний специалист покинул тренерский штаб молодёжной сборной Англии, где был ассистентом. Ранее Коул также работал ассистентом у Фрэнка Лэмпарда в «Эвертоне», Уэйна Руни в «Бирмингеме» и Ли Карсли в сборной Англии. Для Коула это будет первый опыт в роли главного тренера.

Напомним, Эшли Коул наиболее известен по своим выступлениям за «Арсенал» и «Челси». На его счету 107 матчей за сборную Англии.

На данный момент «Чезена» занимает восьмое место в таблице Серии В и борется за выход в плей-офф.