Денис Адамов установил рекорд для вратарей «Зенита»

Голкипер «Зенита» Денис Адамов не пропускает в пяти домашних матчах подряд в чемпионатах России. Это самая продолжительная непрерывная серия для вратарей «Зенита». Об этом сообщает телеграм-канал «Цифроскоп».

Адамов отметился игрой «на ноль» в матчах РПЛ с «Локомотивом» (2:0), «Рубином» (1:0), «Акроном» (2:0), «Балтикой» (1:0) и «Спартаком» (2:0).

У экс-голкипера клуба из Санкт-Петербурга Андрея Мананникова в 1992 году была серия из шести матчей, но она была разбита на две части (3+3), между которыми один матч провёл Юрий Окрошидзе.

После 21 матча в чемпионате России «Зенит» набрал 45 очков и занимает второе место в турнирной таблице.

