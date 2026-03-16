Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Опять отменяют голы. Уже надоело». Дзюба — о матче «Акрона» с «Ахматом»

Комментарии

Нападающий тольяттинского «Акрона» Артём Дзюба прокомментировал матч 21‑го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором его команда сыграла вничью с «Ахматом».

Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
15 марта 2026, воскресенье. 14:00 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
1 : 1
Ахмат
Грозный
0:1 Мелкадзе – 27'     1:1 Дзюба – 84'    
Удаления: нет / Силва – 49'

«Довольствуемся хотя бы ничеечкой. Были ближе к победе, в конце могли забивать. В начале было два‑три момента. Какая‑то невезуха. Опять отменяют голы. Уже надоело, если честно», — сказал Дзюба в эфире «Матч ТВ».

Форвард отметился забитым мячом в этой встрече на 84-й минуте. Ещё один мяч нападающего был отменён после видеопросмотра из‑за офсайда.

После 21 матча в чемпионате России «Акрон» набрал 22 очка и занимает 10-е место в турнирной таблице. «Ахмат» заработал 27 очков и располагается на девятой строчке.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android