«Опять отменяют голы. Уже надоело». Дзюба — о матче «Акрона» с «Ахматом»
Нападающий тольяттинского «Акрона» Артём Дзюба прокомментировал матч 21‑го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором его команда сыграла вничью с «Ахматом».
Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
15 марта 2026, воскресенье. 14:00 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
1 : 1
Ахмат
Грозный
0:1 Мелкадзе – 27' 1:1 Дзюба – 84'
Удаления: нет / Силва – 49'
«Довольствуемся хотя бы ничеечкой. Были ближе к победе, в конце могли забивать. В начале было два‑три момента. Какая‑то невезуха. Опять отменяют голы. Уже надоело, если честно», — сказал Дзюба в эфире «Матч ТВ».
Форвард отметился забитым мячом в этой встрече на 84-й минуте. Ещё один мяч нападающего был отменён после видеопросмотра из‑за офсайда.
После 21 матча в чемпионате России «Акрон» набрал 22 очка и занимает 10-е место в турнирной таблице. «Ахмат» заработал 27 очков и располагается на девятой строчке.
