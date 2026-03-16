«Опять отменяют голы. Уже надоело». Дзюба — о матче «Акрона» с «Ахматом»

Нападающий тольяттинского «Акрона» Артём Дзюба прокомментировал матч 21‑го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором его команда сыграла вничью с «Ахматом».

«Довольствуемся хотя бы ничеечкой. Были ближе к победе, в конце могли забивать. В начале было два‑три момента. Какая‑то невезуха. Опять отменяют голы. Уже надоело, если честно», — сказал Дзюба в эфире «Матч ТВ».

Форвард отметился забитым мячом в этой встрече на 84-й минуте. Ещё один мяч нападающего был отменён после видеопросмотра из‑за офсайда.

После 21 матча в чемпионате России «Акрон» набрал 22 очка и занимает 10-е место в турнирной таблице. «Ахмат» заработал 27 очков и располагается на девятой строчке.