Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

ЦСКА — худшая команда РПЛ после возобновления сезона

ЦСКА — худшая команда РПЛ после возобновления сезона
Комментарии

Московский ЦСКА не набрал ни одного очка в трёх матчах Мир РПЛ после возобновления текущего сезона и имеет разницу забитых и пропущенных мячей, равную минус пяти. Это худший показатель среди всех команд высшего российского дивизиона. Согласно представленным в телеграм-канале РПЛ данным, хуже ЦСКА никто не провёл три стартовых игры в весенней части этого сезона. «Сочи» тоже потерпел три поражения, однако разница забитых и пропущенных мячей у южан — минус три.

По состоянию на сегодняшний день ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» на 10 очков.

Весной армейцы проиграли «Ахмату», московскому «Динамо» и «Балтике».

Материалы по теме
«Всё могло превратиться в Ледовое побоище». Мостовой — о скандальной игре «Балтики» с ЦСКА
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android