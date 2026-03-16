ЦСКА — худшая команда РПЛ после возобновления сезона

Московский ЦСКА не набрал ни одного очка в трёх матчах Мир РПЛ после возобновления текущего сезона и имеет разницу забитых и пропущенных мячей, равную минус пяти. Это худший показатель среди всех команд высшего российского дивизиона. Согласно представленным в телеграм-канале РПЛ данным, хуже ЦСКА никто не провёл три стартовых игры в весенней части этого сезона. «Сочи» тоже потерпел три поражения, однако разница забитых и пропущенных мячей у южан — минус три.

По состоянию на сегодняшний день ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» на 10 очков.

Весной армейцы проиграли «Ахмату», московскому «Динамо» и «Балтике».