Гуренко: тренерам «Локо» надо разобраться, почему команда тяжело играет после сборов

Бывший полузащитник «Локомотива» Сергей Гуренко высказался о выступлении железнодорожников в весенней части этого сезона Мир РПЛ. В трёх матчах после возобновления текущей кампании «Локомотив» одержал одну победу, один раз сыграл вничью и потерпел одно поражение.

«Надо смотреть, как происходит у «Локомотива» подготовка к весне. Может быть, где-то команда выходит не очень свежей. Третий год подряд вторая часть сезона даётся им тяжело. Хотя на сборах показывают себя неплохо. Надо что-то менять. Не тренерский штаб, но им надо разобраться, где есть упущения, почему команда тяжело начинает играть после сборов. Играть же не разучились. Команда молодая, при правильной подготовке должны набираться опыта», — сказал Гуренко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.