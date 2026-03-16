Флик продлит контракт с «Барселоной» до 2028 года — Sport

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик продлит трудовое соглашение с каталонским клубом до 2028 года, сообщает Sport.es.

Немецкий специалист договорился о продлении контракта, но решил отложить объявление до оглашения результатов выборов президента «Барселоны», чтобы убедиться в победе Жоана Лапорты. Флик доволен своей жизнью в Барселоне и приоритетным направлением развития молодых игроков. Главная цель специалиста — выиграть Лигу чемпионов вместе с поколением, которое он планирует воспитать.

После 28 матчей в чемпионате Испании «Барселона» набрала 70 очков и возглавляет турнирную таблицу, опережая мадридский «Реал» на четыре очка.