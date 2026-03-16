Защитник «Зенита» Горшков высказался о предстоящем матче с «Динамо» Махачкала в Кубке

Защитник «Зенита» Юрий Горшков высказался о предстоящем матче с махачкалинским «Динамо» в 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России. Игра пройдёт 18 марта в Санкт-Петербурге.
— Юрий, впереди матч с махачкалинским «Динамо», снова на домашней арене. Чего ожидаете от этой игры?
— В первую очередь — ответственность перед нашими болельщиками, очень ждём вираж. Всегда очень приятно играть при заполненных трибунах «Газпром Арены». Хотим показать хороший футбол и пройти дальше.
— Предстоящий матч — игра на вылет. Насколько это накладывает дополнительную ответственность и волнение?
— Волнения не добавляет, потому что каждый матч ответственный, в каждом матче очень нужны очки, поэтому и настрой всегда — только побеждать, — приводит слова Горшкова официальный сайт «Зенита».