Эдуард Мор объяснил, почему весной снизилась результативность Алексея Батракова

Бывший футболист московского «Спартака» Эдуард Мор высказался об игре полузащитника московского «Локомотива» Алексея Батракова после возобновления текущего сезона. Весной хавбек железнодорожников не забил ни одного гола. Всего на его счету 11 мячей в рамках Мир РПЛ.

«Батраков играет хорошо, к нему претензий нет, но у него в четырёх матчах не было ни одного голевого момента. Я это связываю с уходом Баринова — теперь его функции распределяются на всех. Карпукас отрабатывает в обороне, а Батраков — в созидании атак. Теперь он вынужден опускаться ниже», — заявил Мор в эфире «Матч ТВ».

«Локомотив» после 21 тура РПЛ занимает третье место в турнирной таблице.