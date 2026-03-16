На сайте «Урала» пропала информация об игроке, обвиняемом в убийстве

На сайте екатеринбургского «Урала» пропала информация о футболисте Данииле Секаче, которому грозит пожизненное заключение за убийство.

Ранее сообщалось, что футболист подозревается в проникновении в дом жертвы и её убийстве. Молодой человек пробрался в жильё, обманув дочку женщины, и вскрыл домашний сейф. Примерно в это же время домой вернулась мать школьницы. Отмечается, что он избил её, нанеся ей несколько ножевых ранений. Женщина скончалась на месте. Вероятно, футболист действовал под влиянием мошенников.

Секач с детства занимался в академии «Локомотива», позже играл в составе молодёжной команды «Ростова». Сейчас выступает в екатеринбургском «Урале», где играет за вторую команду. Является воспитанником школы «Строгино», подмосковной академии «Мастер-Сатурн».