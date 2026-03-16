Горшков рассказал о настроении «Зенита» после победы над «Спартаком»

Защитник «Зенита» Юрий Горшков рассказал о настроении команды после победы над «Спартаком» в матче 21-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. Матч прошёл на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Хозяева обыграли москвичей со счётом 2:0. Оба гола «Зенита» были забиты с пенальти — 11-метровые удары реализовали нападающие Александр Соболев и Джон Дуран.

— Победа над «Спартаком» как-то добавила настроения? В том числе в тренировочном процессе.

— Любая победа добавляет эмоций, хорошего настроения. Важно каждую неделю ощущать эти эмоции заново, — приводит слова Юрия Горшкова официальный сайт «Зенита».