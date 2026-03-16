«Краснодар» опубликовал своё расписание матчей до конца текущего сезона РПЛ

Пресс-служба «Краснодара» показала календарь оставшихся в этом сезоне матчей в рамках Мир Российской Премьер-Лиги. Так, с 23-го по 30-й тур команда Мурада Мусаева сыграет с «Ахматом», «Зенитом», «Балтикой», «Спартаком», махачкалинским «Динамо», «Акроном», московским «Динамо» и «Оренбургом».

Фото: Телеграм-канал «Краснодара»

По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги занимает «Краснодар», набравший 46 очков по результатам 21 проведённой встречи. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит» (45). Тройку лидеров замыкает московский «Локомотив», который набрал 41 очко в 21 матче.