Стало известно расписание матчей «Зенита» до конца текущего сезона РПЛ

Накануне пресс-служба Мир Российской Премьер-Лиги обнародовала расписание до конца текущего сезона. В частности, стал известен точный график матчей «Зенита».

По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги занимает «Краснодар», набравший 46 очков по результатам 21 проведённой встречи. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит» (45). Тройку лидеров замыкает московский «Локомотив», который набрал 41 очко в 21 матче.

На последнем, 16-м месте находится «Сочи». В активе южан девять очков. 15-ю строчку занимает «Оренбург» с 18 очками. «Пари Нижний Новгород» и самарские «Крылья Советов» располагаются на 13-м и 14-м местах, набрав по 20 очков.