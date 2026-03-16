ЦСКА опубликовал точное расписание матчей оставшейся части сезона РПЛ

ЦСКА в своём телеграм-канале опубликовал точное расписание матчей оставшейся части сезона Мир Российской Премьер-Лиги. Армейцам предстоит встретиться с «Акроном», «Сочи», «Крыльями Советов», «Ростовом», «Рубином», «Зенитом», «Пари НН» и «Локомотивом».

Фото: Телеграм-канал ЦСКА

После 21 матча чемпионата России ЦСКА набрал 36 очков и занимает пятое место в турнирной таблице. Лидирует в турнире «Краснодар», у которого 46 очков. В топ-4 также входят «Зенит» (45 очков), «Локомотив» (41) и «Балтика» (39). Замыкают турнирную таблицу «Сочи» (9) и «Оренбург» (18). В зоне стыковых матчей располагаются «Крылья Советов» (20) и «Пари НН» (20).