«Нервов и так хватает». Семак — перед матчем «Зенита» с «Динамо» Мх в Кубке России

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался перед матчем Кубка России, в котором сине-бело-голубым предстоит встретиться с махачкалинским «Динамо».

«Готовимся в обычном режиме, игру чемпионата уже забыли. Ключевой вопрос сейчас — восстановление игроков, которые играют больше. Естественно, тем, кто играет меньше, тоже нужно работать, чтобы все были готовы и в хорошем состоянии подошли к матчу на Кубок России.

Нервов и так хватает (улыбается). Конечно, мы понимаем прекрасно, что нам нужно выходить и стараться сделать всё для победы.

«Динамо» играет очень уверенно, осталась очень хорошая игра в обороне, дисциплинированная. При этом они перешли с пятёрки защитников на четвёрку, в атаке стали играть более разнообразно, стали создавать больше моментов. Я думаю, что они прибавили прежде всего в атакующих действиях. В обороне команда и так была очень крепкой, а вот в атаке немножко стали играть более разнообразно», — приводит слова Семака официальный сайт клуба.

Действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы победили «Ростов». Основное время встречи завершилось вничью со счётом 0:0. В серии пенальти игроки ЦСКА оказались точнее — 4:3.