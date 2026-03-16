Определён лидер 21-го тура РПЛ по ожидаемым голам

«Краснодар» стал лидером 21-го тура Мир Российской Премьер-Лиги по показателю xG (ожидаемые голы) — 6,03. Об этом сообщает телеграм-канал РУСТАТ.

В матче 21-го тура чемпионата России «Краснодар» играл с «Сочи» на выезде. Прошедшая в минувшую субботу встреча завершилась победой чёрно-зелёных со счётом 2:1. В составе «быков» отличился Эдуард Сперцян, оформивший дубль.

По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице чемпионата России занимает «Краснодар», набравший 46 очков после 21 тура. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит», заработавший 45 очков после 21 встречи. Замыкает тройку лидеров московский «Локомотив» с 41 очком.