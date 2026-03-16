В «Урале» объяснили, почему на сайте клуба пропал профиль игрока, обвиняемого в убийстве

Заместитель председателя Попечительского совета ФК «Урал» Максим Путинцев рассказал, почему на сайте клуба пропал профиль игрока Даниила Секача, обвиняемого в убийстве.

— Мы, к сожалению, не комментируем текущее положение в трудовых отношениях ни с какими футболистами. Пропавшие данные с сайта «Урала» связаны со всей ситуацией, которая сейчас складывается.

— Будет ли в ближайшее время официальная информация о расторжении контракта с Даниилом Секачем?

— Я пока не готов ничего об этом сказать, — сказал Путинцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Ранее сообщалось, что Секач был задержан по подозрению в убийстве 48-летней жительницы Москвы и ему грозит пожизненное заключение.