Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В «Урале» объяснили, почему на сайте клуба пропал профиль игрока, обвиняемого в убийстве

Комментарии

Заместитель председателя Попечительского совета ФК «Урал» Максим Путинцев рассказал, почему на сайте клуба пропал профиль игрока Даниила Секача, обвиняемого в убийстве.

— Мы, к сожалению, не комментируем текущее положение в трудовых отношениях ни с какими футболистами. Пропавшие данные с сайта «Урала» связаны со всей ситуацией, которая сейчас складывается.

— Будет ли в ближайшее время официальная информация о расторжении контракта с Даниилом Секачем?
— Я пока не готов ничего об этом сказать, — сказал Путинцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Ранее сообщалось, что Секач был задержан по подозрению в убийстве 48-летней жительницы Москвы и ему грозит пожизненное заключение.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android