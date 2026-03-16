Дроздов: «Локомотив» играет неплохо, но есть ошибки из-за подготовки

Бывший полузащитник сборной России Юрий Дроздов высказался о выступлении «Локомотива» в весенней части этого сезона Мир РПЛ. В трёх матчах после возобновления текущей кампании «Локомотив» одержал одну победу, один раз сыграл вничью и потерпел одно поражение.

«Только от подготовки идут такие результаты «Локомотива» весной. Есть какие-то недоработки между вторым и первым кругами. Команда играет неплохо, но есть ошибки из-за подготовки. В игре с «Рубином» была грубая ошибка Ненахова. Футболист должен отвечать за свои действия на поле. Играли в меньшинстве, плюс быстрый гол — это всё меняет. А так тренерский штаб работает хорошо. Команда идёт на третьем месте. Сделают выводы и будут работать дальше», — сказал Дроздов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.