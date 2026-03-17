«Спортинг» — «Будё-Глимт»: во сколько начало матча Лиги чемпионов, где смотреть трансляцию

Сегодня, 17 марта, состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встретятся «Спортинг» (Португалия) и «Будё-Глимт» (Норвегия). Игра пройдёт на стадионе «Жозе Алваладе» в Лиссабоне. Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:45 мск. В прямом эфире игру покажет Okko.

В первом матче «Будё-Глимт» разгромил «Спортинг» со счётом 3:0.

На стадии раунда плей-офф соревнования «Будё-Глимт» по сумме двух встреч победил «Интер» со счётом 5:2. По итогам общего этапа Лиги чемпионов «Спортинг» набрал 16 очков и занял седьмое место.

