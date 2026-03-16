Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

КДК рассмотрит оскорбительные скандирования фанатов в матче «Зенит» — «Спартак»

КДК рассмотрит оскорбительные скандирования фанатов в матче «Зенит» — «Спартак»
Комментарии

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) рассмотрит оскорбительные скандирования болельщиков «Спартака» и «Зенита» в адрес санкт-петербургского и московского клубов соответственно по ходу игры 21-го тура Мир РПЛ. Заседание комитета пройдёт в пятницу, 20 марта. Матч «Зенит» — «Спартак» состоялся в прошлую субботу и завершился победой сине-бело-голубых со счётом 2:0.

Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
14 марта 2026, суббота. 16:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 0
Спартак М
Москва
1:0 Соболев – 45'     2:0 Дуран – 81'    

Кроме того, на заседании КДК также будут рассмотрены выход за пределы технической зоны главного тренера «Спартака» Хуана Карседо и задержка выхода красно-белых на три минуты перед началом матча.

«Зенит» после 21 тура РПЛ занимает второе место в турнирной таблице. «Спартак» — шестой.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android