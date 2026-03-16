КДК рассмотрит оскорбительные скандирования фанатов в матче «Зенит» — «Спартак»

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) рассмотрит оскорбительные скандирования болельщиков «Спартака» и «Зенита» в адрес санкт-петербургского и московского клубов соответственно по ходу игры 21-го тура Мир РПЛ. Заседание комитета пройдёт в пятницу, 20 марта. Матч «Зенит» — «Спартак» состоялся в прошлую субботу и завершился победой сине-бело-голубых со счётом 2:0.

Кроме того, на заседании КДК также будут рассмотрены выход за пределы технической зоны главного тренера «Спартака» Хуана Карседо и задержка выхода красно-белых на три минуты перед началом матча.

«Зенит» после 21 тура РПЛ занимает второе место в турнирной таблице. «Спартак» — шестой.